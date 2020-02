Quiz van de Wakkere Burger komt terug LBR

12 februari 2020

15u04 0 Poperinge De culturele raad van Stad Poperinge en quizmaster Jochen Nolf organiseren op vrijdag 5 juni opnieuw de Quiz van de Wakkere Burger.

Voor de vijfde keer organiseren de culturele raad van Stad Poperinge en quizmaster Jochen Nolf de Quiz van de Wakkere Burger. “Een amusante quiz over Poperinge, voor elke Poperingenaar, jong en oud, en gespeeld met teams uit dezelfde straat”, klinkt het bij de organisatoren. “De quiz is voor iedereen toegankelijk. Deelnemers hoeven geen geoefende quizzers te zijn. Iedere ‘wakkere’ Poperingse burger die zich vaak in de Hoppestad en haar deelgemeenten begeeft, zal zijn of haar steentje kunnen bijdragen in een straatteam.”

Elk team telt maximum 5 personen, die allen in dezelfde straat wonen. Meerdere teams uit dezelfde straat is toegelaten en zelfs meer dan welkom. “Zo wordt de strijd om de hoofdprijs des te spannender. Indien een straat minder dan 30 huisnummers telt, kunnen mensen van aanpalende straten aansluiten.”

De prijzenpot is gevuld met prijzen van lokale handelaars. De hoofdprijs is een cheque voor de organisatie van een uniek straatfeest voor de winnende straat. Er is ook een prijs voor de eerste straat uit een deelgemeente. Inschrijven kan via info@quiztion.be. Alle informatie is te vinden op www.poperinge.be/vrijetijd of de Facebook-pagina van Cultuur Poperinge. De vijfde editie van de Quiz van de Wakkere Burger vindt plaats in JOC De Kouter op vrijdag 5 juni om 19.30 uur stipt.