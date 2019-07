Quad vat vuur bij Outside Travel: geen slachtoffers VHS

29 juli 2019

Op de terreinen van het Adventure Park van Outside Travel, langs de Westouterseweg in Poperinge, is maandagnamiddag een quad (een vierwielige motor) uitgebrand. Dat gebeurde iets na twee uur. Een groep was er rondjes aan het rijden op een speciaal aangelegd parcours, toen plots een van de quads vuur vatte. Mogelijk gebeurde dat als gevolg van een technisch defect. De bestuurder kon zich zonder problemen uit de voeten maken, de organisatie evacueerde het terrein. Bij aankomst van de brandweer stond de vierwieler in lichterlaaie. Omdat de brandende quad dichtbij een veiligheidswand van autobanden stond geparkeerd, vatten ook die vuur. Dat zorgde voor een flinke rookontwikkeling die tot ver in de omgeving was te zien. De brand was in een mum van tijd onder controle. Niemand raakte gewond.