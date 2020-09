Provincie wil met ‘DNA van het dorp’ knelpunten in Sint-Jan-ter-Biezen blootleggen en aanpakken Laurie Bailliu

03 september 2020

14u34 0 Poperinge De provincie West-Vlaanderen wil in het kader van haar plattelandsbeleid de ruimtelijke eigenheid van de dorpen versterken. Vier studiebureaus zullen jaarlijks, gedurende vier jaar, elk één dorp aan een masterplan helpen. Sint-Jan-ter-Biezen werd als kandidaat voorgedragen.

Het Poperingse dorp Sint-Jan-ter-Biezen werd als kandidaat voorgedragen voor het project ‘DNA van het dorp’ om de verschillende uitdagingen en knelpunten in een dorp aan te pakken. Sint-Jan-ter-Biezen heeft er alvast enkele. Zo loopt de Watouseweg, de verbinding tussen Poperinge en Watou, dwars door het dorp. De hernieuwing van de dorpskern en de herinrichting van de doortocht staat in de meerjarenplanning van Poperinge. Bij de herinrichting van de doortocht moet rekening gehouden worden met zowel fietsers als automobilisten. Ook het rioleringsstelsel moet heraangelegd worden. Het dorp heeft ook nog woongebied over en ook daar zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor.

Een studiebureau zal nu eerst een analyse van het dorp maken. Een ontwerpweek volgt ter plaatse, waarin zal gewerkt worden aan een langetermijnvisie voor het dorp. Er wordt tijdens de ontwerpweek sterk ingezet op participatie. Het masterplan kan dienen als basis voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.