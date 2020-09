Provincie West-Vlaanderen koopt gronden voormalige grenspost Callicanes Laurie Bailliu

25 september 2020

14u20 4 Poperinge De grenspost en -zone Callicanes, tussen Poperinge en Godewaersvelde, is sinds het openen van de landsgrenzen in onbruik geraakt. Om de verwaarloosde site aan te pakken, hebben verschillende partners samengewerkt om een masterplan uit te werken en het terrein opnieuw op te waarderen. Tijdens de provincieraad van 24 september 2020 werd het licht op groen gezet voor de aankoop van enkele cruciale gronden.

Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge. Met de openstelling van de Europese grenzen in de jaren ’90 en het Schengenakkoord, verloor de site zijn nut en werd het bijna 20 jaar door de overheid verwaarloosd. “Dit is een belangrijke horde in functie van de opwaardering van de site. Een site met overigens een interessante voorgeschiedenis. De vernieuwde site zal positief afstralen op de stad Poperinge, maar is ook een echte meerwaarde voor de volledige (grens)regio”, aldus een opgetogen burgemeester en voorzitter van de Provincieraad Christof Dejaegher.

Picknickplaats

Om de ontwikkeling van de site aan te pakken wordt door de provincie West-Vlaanderen de parking en de grensgebouwen aangekocht voor een bedrag van 421.162 euro. “Daarnaast werd voor sommige gronden een noodzakelijke erfpacht voorzien. Het opgestelde masterplan voorziet in de creatie van een nieuwe publieke ruimte met een gezellige picknickplaats waar grensoverschrijdende activiteiten kunnen plaatsvinden. Er wordt ook ingezet op een goed uitgebate parking gezien de nabijheid van verschillende belangrijke verkeersaders. Het is eveneens de ambitie om op basis van een mobiliteitsstudie gepaste investeringen te doen aan de weginfrastructuur.” Dit project is een unieke samenwerking tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen en meer concreet tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge met financiële ondersteuning van Europa.