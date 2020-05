Proper openbaar domein? Ook inspanning van inwoners Laurie Bailliu

11 mei 2020

12u47 0 Poperinge Stad Poperinge doet een inspanning om het openbaar domein net en proper te houden, maar rekent ook op de medewerking en een inspanning van zijn inwoners om dat zo te houden.

“Door de inzet van werkmannen die instaan voor het onderhoud van het openbaar domein en de inschakeling van borstelveegmachines doen we al geruime tijd een inspanning om het openbaar domein net en proper te houden. Maar de stad rekent ook op de medewerking en een inspanning van zijn inwoners”, zo wordt benadrukt. “Elke bewoner of eigenaar is ertoe gehouden om het voetpad tussen de rijbaan en het eigendom op regelmatige basis te onderhouden. Met een kleine inspanning kunnen we er samen voor zorgen dat onze stad van een propere aanblik kan genieten.”