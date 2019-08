Project Qualicanes: een nieuwe toekomst voor voormalige grenspost Callicanes LBR

30 augustus 2019

18u56 0 Poperinge Het project Qualicanes beoogt de toekomstige invulling en herbestemming van de site van de voormalige grenspost Callicanes, tussen Poperinge en Godewaersvelde. Het totaalbudget van dit project bedraagt 1.720.641,53 euro.

Het traject voor een nieuwe bestemming van de site zit in een nieuwe fase. Het project Qualicanes past binnen het Europese co-financieringsprogramma Interreg V die de samenwerking tussen de regio’s wil versterken. Het totaalbudget van dit project bedraagt 1.720.641,53 euro, waarvan de helft via het Interreg V-programma door Europa wordt betoelaagd. Het project startte op 1 april 2019 en loopt nog tot 31 december 2022.

Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge. Met de openstelling van de Europese grenzen in de jaren ‘90 en het Schengenakkoord, heeft de site zijn nut verloren en werd het bijna 20 jaar door de overheid verwaarloosd. “Het masterplan was er al en nu hebben we ook de financiële middelen om het uit te werken. In de periode van het project zal een technische mobiliteitsstudie opgemaakt worden in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast volgt een zoektocht naar een concrete grensoverschrijdende invulling van de site en de grensgebouwen van de voormalige douanepost. Dit gebeurt in overleg met inwoners, ondernemers en bezoekers”, zegt Bern Paret, regiocoördinator Westhoek - Provincie West-Vlaanderen.

Aanpak parking

“Via containers zullen bepaalde invullingen getest worden om na te gaan of er ook publiek voor is. De haalbaarheid van een grensgebouw voor activiteiten zal onderzocht worden. Zo willen we een ontmoetingsruimte uitbouwen, taallessen organiseren, een bouwmarkt op poten zetten. De parking zal ook onder handen genomen worden, want deze tijdelijke afsluiting verhelpt het probleem natuurlijk niet. Bij de aanpak van de parking willen we een sanitaire ruimte voor de vrachtwagenchauffeurs voorzien. Met dit project willen we inzetten op een goed uitgebate parking. Dat is ook noodzakelijk. Hier hebben we de A25 uit Frankrijk, de A19 via de Ring, uitzonderlijk transport via de N8.”

Callicanes telt een 50-tal gezinnen, 125 inwoners, 2 tankstations, 1 kruidenierszaak, 2 restaurants, 1 hotel-restaurant, ongeveer 10 bedrijven, ongeveer 11.000 auto’s per dag. Het project zou 11.000 mensen kunnen treffen. “Als stad zijn we altijd vragende partij geweest voor een nieuwe toekomst voor deze site. Het werd een dossier van lange adem en we hebben nog een lange weg af te leggen, maar we zijn toch al bij het startschot van dit project. We leggen een brug tussen de regio’s en de landen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De testfase start vanaf 2020 met de lancering van de eerste studies rond het wegennet, landschap, publieke ruimte en multifunctioneel gebouw. Tussen 2020 en 2022 volgt het opstellen van een nieuwe publieke ruimte (containers), de lancering van de eerste grensoverschrijdende activiteiten en het uitbouwen van een picknickplaats. In 2022 staat investeren op de planning met een groenaanplantingen en de eerste grootschalige werken. De buurtbewoners zijn klaar voor de herbestemming. “Van mij mogen ze er zeker aan beginnen. Hoe vroeger, hoe liever. We hopen dat dit project een mooie, nieuwe start kan betekenen voor Callicanes en dat het mensen uitnodigt om naar hier te komen”, zegt Liesbeth De Gruyter van Maison Léonie in Callicanes.