Project (K)Anker van start met tentoonstelling Laurie Bailliu

25 september 2020

19u59 0 Poperinge Fotografe Amélie Soenen en haar partner Kenneth Coudyzer gaven vrijdagavond de kick-off van hun project met een tentoonstelling (K)Anker rond het Fotografe Amélie Soenen en haar partner Kenneth Coudyzer gaven vrijdagavond de kick-off van hun project met een tentoonstelling (K)Anker rond het gelijknamige fotoboek . De Gasthuiskapel wordt tot 10 oktober gevuld met 40 lotgenoten, 40 portretten en 40 verhalen waarbij beeld, verhaal en geluid een rol spelen. “Je stapt als het ware in het boek en kanker komt even heel dichtbij”, zegt fotografe Amélie Soenen.

De persoonlijke betrokkenheid van de fotografe is doorheen het boek en tentoonstelling duidelijk voelbaar. Haar erg zieke papa Nico, Cloë Hauben (die eerder al in de pers verscheen naar aanleiding van haar behandeling in Amerika) en drie goede vriendinnen namen deel en zijn te bewonderen in het boek. “In totaal hebben 40 lotgenoten zich laten fotograferen in ontbloot bovenlijf, wat de puurheid onderstreept en de zichtbare en onzichtbare kwetsbaarheden bloot legt. De verhalen naast elk portret zijn mede door hun originele invalshoek en creativiteit zijn een absolute meerwaarde”, zeggen fotografe Amélie Soenen en haar partner Kenneth Coudyzer. Het koppel runt het bedrijf Kick-[as] MEDIA waarbij ze de social media voor bedrijven verzorgen. Het koppel woont deeltijds in Poperinge en in Kortessem.

Bij het boek hoort ook een tentoonstelling. Tot zaterdag 10 oktober kan je de tentoonstelling ontdekken in de Gasthuiskapel in Watou. “De mensen stappen eigenlijk in het boek. Het kan gezien worden als een belevingstentoonstelling waarbij beeld, verhaal en geluid een rol spelen. Op 15 oktober, de Dag tegen Kanker, houdt ze halt in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en op dezelfde dag wordt ook het boek voorgesteld.” De absolute apotheose van het project vindt plaats op 17 oktober. Dan slaan Amélie en Kenneth, de deelnemers van het boek én Véronique Lenaers de handen in elkaar. “In Eventlocatie Thor Central in Genk komt de tentoonstelling tot leven. De portretten en verhalen worden omarmd en begeleid door de dansers van Balletschool Véronique Lenaers.” Alle informatie over het project, het boek en de tentoonstellingen vind je op www.k-anker.be.