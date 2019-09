Professor op bezoek bij Sint-Benedictus LBR

02 september 2019

18u50 1 Poperinge In vrije basisschool Sint-Benedictus werden de kinderen tijdens een openingsmoment ontvangen op school.

“Een vreemd uitziende professor vergezelde onze werkgroep gelukskunde”, zegt Hilde Lejeune, beleidsondersteuner van Sint-Benedictus. “Vorige schooljaren vulden we de gelukszuil van het lager en het reuzehart van de kleuters met ruzieproppen, vriendschapsslingers, goede voornemens... Op een magische manier werd deze zuil vandaag leeggemaakt. We starten namelijk met een propere lei. Na heel wat adembenemende chemische bewerkingen volgden ‘sparkling spettertjes’, waardoor goed en kwaad vermengd werden. Met een toverspreuk en met alle goede voornemens en kleine ruzietjes in de vuurschaal werd het vreugdevuur ontstoken. Alle kinderen leerden een leuke move om samen uit te voeren bij een kleine kibbeling”, zegt Hilde.

“Om de afstand tussen school en de nieuwe locatie van opvang Hopsakee te overbruggen, kochten we ook een toffe bolderkar voor onze kleinsten. Rij mee met StBee! Ook nieuw dit schooljaar zijn onze ‘kwartiermakers’. Elke dag wordt er op een bepaald tijdstip met de lagere school een kwartier gelezen. Kinderen die veel lezen, hebben namelijk een grotere woordenschat dan kinderen die weinig lezen en hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is dus cruciaal.”