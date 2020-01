Probleem met hondenpoep in Eekhoute in Proven LBR

29 januari 2020

18u29 0 Poperinge Raadslid Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) wilde tijdens de laatste gemeenteraad een probleem uit de Eekhoute in Proven aankaarten, namelijk hondenpoep.

“Er is een probleem van overlast door hondenpoep ter hoogte van huisnummer 55”, sprak raadslid Vanbrabant. “Regelmatig worden er verplaatsbare verbodsborden geplaatst, maar die borden worden om de drie weken weggenomen. Wanneer er weer overlast is, worden ze even teruggeplaatst. Kan dit probleem niet opgelost worden door op die plaats permanent een verbodsbord te plaatsen?”

Schepen Kris Notebaert (CD&V): “Als we de bordjes laten staan dan verdwijnen ze of worden ze genegeerd, omdat mensen ze gewoon niet meer zien staan. Het lijkt ons een betere optie om ze regelmatig terug te plaatsen, zodat mensen ze opnieuw opmerken.”