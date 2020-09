Priester Cyriel Moeyaert (100) is overleden Laurie Bailliu

26 september 2020

16u48 6 Poperinge Afgelopen vrijdag is Cyriel Moeyaert overleden. In mei vierde hij nog zijn honderste verjaardag. Hij was priester, leraar, schrijver… Vorig jaar stelde hij nog zijn boek ‘Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen’ voor.

Dit jaar, op zaterdag 23 mei, werd priester Cyriel Moeyaert 100 jaar. Dit jaar was hij ook 75 jaar priester. Sinds eind vorig jaar verbleef de bekende priester in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Afgelopen vrijdag is hij er overleden.

Cyriel Moeyaert werd in Brugge geboren, als jongste van een gezin met 10 kinderen en groeide op in Langemark. In 1945 werd hij tot priester gewijd. Hij was 23 jaar leraar aan het Sint-Jozefscollege in Izegem, daar was oud-minister-president Geert Bourgeois een leerling van Moeyaert. Hij werd ook nog godsdienstleraar aan het atheneum van Menen en later ook inspecteur Nederlands in het lager onderwijs tot 1990. In de jaren 1992 ging Cyriel Moeyaert wonen in het Poperingse dorp Sint-Jan-ter-Biezen. Hij verzorgde zowel in Sint-Jan-ter-Biezen als in het Frans-Vlaamse Abele de misvieringen. Sinds eind 2019 verbleef hij in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Ook in zijn kamer in het WZC OLV Gasthuis ging hij nog de eucharistie voor. Hij werd daarbij bijgestaan door zijn misdienaar Charly Derycke uit Watou, die de taak al 25 jaar uitvoerde.

Nederlandse taal

Een passie van Cyriel was de Nederlandse taal. De ‘Vlaamse Paardenkoper’ met Beknopte ABN Spraakkunst en Kleine Nederlandse Spraakkunst waren werken van zijn hand. Hij schreef ook ‘Ons Oud Vlaems’, het Frans-Vlaams woordenboek dat in 2005 verscheen. Eind vorig jaar stelde Cyriel Moeyaert zijn boek ‘Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen’ voor. Sint-Omaars is een stad in het noorden van Frankrijk en dat maakte tot 1713 deel uit van Graafschap Vlaanderen. In Sint-Omaars wordt er nog steeds Nederlands gesproken, maar elk jaar minder en minder. Cyriel trok jarenlang door Frans-Vlaanderen en dus ook door Sint-Omaars. Alle artikelen die hij door de jaren over het Nederlands in Sint-Omaars schreef, bundelde hij in een boek.

Waar en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.