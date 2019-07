Postoverste verhuist naar brandweer Kemmel na sluiting kazerne Reningelst: “Te lang aanzien als derderangspompiers” Lieven Samyn

03 juli 2019

12u30 0 Poperinge Na de sluiting van de brandweerpost van Reningelst stapt postoverste en officier Wim Bossaert (45) niet over naar de kazerne in Poperinge, maar naar die in Kemmel. Enigszins verrassend, maar wel op zijn eigen vraag. “Ik zag de post in Reningelst de voorbije jaren met lede ogen afglijden door gebrek aan investeringen, maar zal me ten volle inzetten voor de post in Kemmel”, zegt Wim.

De brandweerpost in de Baljuwstraat in Reningelst is sinds 1 juli definitief gesloten. De sluiting was al jaren aangekondigd, maar leek pas realiteit te zullen worden eens de nieuwe brandweerkazerne op de Ouderdomseweg in Poperinge er over enkele jaren zou komen. Vandaar dat de beslissing nu toch enigszins als een verrassing kwam. Toch was het de kroniek van een aangekondigde dood: sinds 6 juni kon de brandweer niet meer uitrijden door wegenwerken en eigenlijk bleven er maar vier manschappen meer over. “Door natuurlijke afvloeiingen, persoonlijke beslissingen en de veranderde wetgeving rond uitruktijden kwam de post in Reningelst onder druk te staan”, luidt de officiële verklaring van de brandweerzone Westhoek. “De resterende brandweermannen zullen in afwachting van de nieuwe kazerne op de Ouderdomseweg in Poperinge vanuit de Doornstraat in Poperinge uitrukken.”

Uitdaging

Twee brandweermannen verhuizen naar Poperinge, een derde heeft nog geen beslissing genomen, maar postoverste en kapitein Wim Bossaert heeft voor Kemmel gekozen. “Misschien wat verrassend, maar ik vond dat ik een grotere meerwaarde voor Kemmel kon betekenen dan voor Poperinge. Je hoeft niet gekazerneerd te zijn in de gemeente waarin je gedomicileerd bent en Kemmel ligt binnen een aanvaardbare rijtijd van mijn woning. Ik had ook wel zin in een uitdaging. In Kemmel was er sinds het overlijden van Geert Ingelbeen vorig jaar geen officier meer. Ik zie dat het een goed draaiende en degelijke post is met 23 manschappen en een jeugdbrandweer. Nu er weer een officier is, denk ik dat ze van mijn aanwezigheid kunnen profiteren en weer meer zullen kunnen uitrukken en doen wat ze graag doen: mensen helpen. Ik moet de post nog wat leren kennen, maar ik voel me er alvast welkom.”

Zure nasmaak

De sluiting van ‘zijn’ kazerne in Reningelst laat bij Wim wel een zure nasmaak na. “We werden lang aanzien als derderangspompiers en er werd niet meer geïnvesteerd”, legt Wim uit. “Dat wekte al jaren frustraties op, waardoor heel wat manschappen hebben afgehaakt. De zonecommandant deed nog zijn best, maar de negatieve spiraal was niet meer te doorbreken. Jammer, want ik heb me altijd voor de post ingezet.”

Brandweerman Mario Ozeel (50) uit Reningelst verhuist wel naar de kazerne in Poperinge. “Met volle moed en goesting, al steek ik niet weg dat ik liever nog enkele jaren in Reningelst was gebleven. Er is te lang van alles beloofd en niets gegeven. De manschappen voelden zich aan het lijntje gehouden en haakten af. De motivatie was ver te zoeken, waardoor het spijtig genoeg een triest einde is geworden.”