Positieve Covid-19 test op internaat De Keiwijzer: 24 internen en 14 leerlingen in quarantaine

10 september 2020

10 september 2020

18u45 2 Poperinge Op internaat De Keiwijzer in Poperinge testte een intern positief op het coronavirus. Alle secundaire internen, in totaal 24, moeten in quarantaine en worden getest. Ook de 14 klasgenoten van de besmette leerling worden getest en zitten in quarantaine. In het VTI Poperinge testte ook een leerkracht positief op het coronavirus.

“Een intern haar moeder is besmet met het coronavirus en kwam gisteren haar dochter ophalen zodat ook zij kon getest worden. Deze morgen kregen we bericht dat ook zij positief heeft getest. In samenspraak met het CLB werd beslist om alle secundaire internen in quarantaine te plaatsen en hen te laten testen. In totaal gaat dit om 24 secundaire internen. Alle begeleiders werd ook gevraagd om zich te laten testen”, zegt Marc Bailliu, beheerder van internaat De Keiwijzer in Poperinge. “De opvang van onze lagere internen kan blijven doorgaan, aangezien dit een andere bubbel is en deze kinderen niet in contact kwamen met de secundaire internen.”

Lessen blijven doorgaan

In het Onze-Lieve-Vrouwe instituut werden de klasgenoten van de besmette leerling in quarantaine geplaatst en ook zij worden getest. “Dat zijn 14 leerlingen in totaal. Daarnaast worden ook 3 leerkrachten in quarantaine geplaatst en zullen ook getest worden. Het gaat om leerkrachten die tot de risicogroep behoren en die nauw contact hadden met de leerling”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge. “Verder werden 3 leerlingen gecontacteerd in het kader van de contact tracing. Ook zij werden in quarantaine geplaatst en moeten getest worden.” Ondanks de quarantaine blijven de lessen doorgaan. “We laten de leerlingen niet los, omdat ze in quarantaine moeten. De leerlingen zullen online de lessen kunnen volgen en de leerkrachten zullen vanuit hun quarantaine ook les blijven geven.”