Popshop en vzw Centrummanagement roepen op om lokaal te kopen Laurie Bailliu

04 juni 2020

15u09 0 Poperinge De vzw’s Centrummanagement en Popshop lanceerden een eerste filmpje in de reeks Koop lokaal, koop in Poperinge om de bevolking op te roepen om lokaal te kopen.

De vzw’s Centrummanagement en Popshop roepen de Poperingse bevolking op om lokaal te kopen. “Het initiatief om nu meer dan ooit de Poperingse bevolking met een filmpje te stimuleren om lokaal te kopen kwam van enkele ondernemers. De vzw’s en het stadsbestuur schaarden zich achter het initiatief zodat de handelaars in kledij, schoenen, juwelen en optiek gratis aan het filmpje konden deelnemen”, zegt Bénédicte Persyn, deskundige lokale economie.

Het eerste filmpje in de reeks Koop lokaal werd ondertussen gelanceerd. “In het filmpje komen de ondernemers letterlijk naar buiten en dagen ze de inwoners uit met Koop in Poperinge. Er volgen nog meer filmpjes die de andere sectoren zullen behartigen.Er volgen nog andere filmpjes voor de andere sectoren. Zo kunnen we de verschillende sectoren aan bod laten komen. We zullen die geleidelijk aan lanceren. De handelaars hebben meegewerkt aan de filmpjes en ondertussen werd het eerste filmpje al veel gedeeld en gepromoot, dus de reacties zijn goed.