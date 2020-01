Pops 17 is er opnieuw met vernieuwde versie Laurie Bailliu

21 januari 2020

15u48 0 Poperinge ‘Pops 17’ neemt je ook dit jaar mee naar Poperinge tijdens de eerste jaren na de oorlog. Organisator Heemkring Aan de Schreve pakt uit met een vernieuwde versie. Stefaan Cossey en Willy Tillie, de bedenkers van de voorgaande Pops17-edities, schreven een fris verhaal en goten alles in een nieuw scenario. “We waren niet content vorig jaar, dus hebben we het herwerkt”, zegt Willy Tillie.

Na 15 jaar kondigde Heemkring Aan de Schreve aan dat er een einde kwam aan de theaterwandeling rond WO I. Een half jaar later pakte de organisatie toch uit met een nieuwe editie die vorig jaar voor het eerst werd voorgesteld aan het publiek. “De theaterwandeling was heel veel werk geworden voor ons, dus kozen we voor iets anders. Het verhaal van Pops 17: ‘Hoe verliep het verder?’ gaat verder waar het vorige eindigde. Wat gebeurde er in Poperinge en de Westhoek tijdens die eerste jaren na de oorlog? Poperinge, een gemiddelde provinciestad, die tijdens die 4 jaar oorlog was geëvolueerd van een haast onbekend ‘boerengat’ naar een wereldstad waar honderdduizenden militairen en vluchtelingen een onderkomen hadden gevonden”, vertelt Willy.

“Het verhaal speelt zich vooral af in La Poupée. Hoe is het na de oorlog verder verlopen met Elie en Sylvie Cossey, de uitbaters van ‘A la Poupée’, die na de oorlog nogal pronkerig tot ‘A la Grande Poupée’ is omgedoopt. Met Ginger, die ieder Brits soldatenhart sneller liet kloppen? Met de pastoor die dagelijks zijn glaasje wijn komt drinken bij Elie? Met de alleswetende maar gevreesde ‘commeren’? Met de Britse officieren die naar Poperinge terugkeren met een pak herinneringen aan het ‘wereldberoemde’ Pops? Met de bakker met zijn hondenbroodjes? Met de Chinese ‘koelies’? Met het personeel en de cinema van Elie? Met Cesar die iedere dag met zijn ‘triporteur’ ‘groenseltjes’ ging halen naar Langemark? Met Generaal Malcolm..?”

Venieuwde versie

Het publiek ontdekt het allemaal in de vernieuwde versie van Pops 17: ‘Hoe verliep het verder?’ van Heemkring aan de Schreve. Stefaan Cossey en Willy Tillie, de bedenkers van de voorgaande Pops17-edities, schreven een fris verhaal en goten alles in een nieuw scenario vol verrassingen, een reeks ludieke voorvallen en onverwachte gebeurtenissen, afgewisseld met de onmisbare muziek en een royale dosis amusement. “Waarom een vernieuwde versie? We waren vorig jaar niet tevreden van onszelf. We hadden alles opgezocht dat er maar te vinden was over de eerste jaren na de oorlog. Die informatie hadden we verweven in de dialogen. Na de voorstellingen hebben we vastgesteld dat we overgestapt waren naar het toneel en we vinden onszelf beter in kortere, muzikale acts. Ongeveer ¾ van de opvoering hebben we herwerkt. Wie vorig jaar dus kwam kijken, maar zich dus aan iets anders verwachten. De ruggengraat blijft hetzelfde, maar wat eraan hangt is anders. Er zijn toevalligheden en verrassingselementen die er voordien niet waren. De vele verhalen die vorig jaar verteld werden, zijn verdwenen.

Pops 17 vindt plaats in zaal Oud Vlaenderen op de Grote Markt in Poperinge op vrijdag 6 maart, zaterdag 7 maart, vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart telkens om 19.30 uur. “Wie er wil bij zijn, moet vlug beslissen. Vrijdag 6 maart is zo goed als uitverkocht en zaterdag 14 maart is al volledig uitverkocht”, zegt Willy. Kaarten voor Pops 17 kan je bestellen door te mailen naar willy.tillie@telenet.be of door te bellen naar 0474/49.78.83. Je kan ook 15 euro per persoon overschrijven op rekening BE63 0882 3547 8508 op naam van ‘Heemkring Aan de Schreve’ met als mededeling ‘Pops 17 2020'. Bij iedere kaart zijn er 2 gewone consumpties inbegrepen. Vergeet niet de gewenste datum te vermelden. Na betaling worden de kaarten bezorgd.