Poperingse zomerschool van start: “We zorgen voor voldoende afwisseling” Laurie Bailliu

17 augustus 2020

15u00 0 Poperinge De Poperingse zomerschool is opgestart. Van 17 augustus tot 31 augustus kunnen kinderen er terecht om zich klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar.

De zomerschool is bedoeld voor kinderen en jongeren die in coronatijd veel schoolachterstand hebben opgelopen en hierdoor een slechte start dreigen te maken volgend schooljaar. “Er is plaats om 28 kinderen toe te laten in de zomerschool. Meestal gaat dit om kinderen die via school in contact zijn gekomen met de zomerschool en aanbevolen werken om op het aanbod van dit initiatief in te gaan’, zegt schepen van onderwijs Loes Vandromme (CD&V).

“De laatste weken kregen we regelmatig de vraag van ouders of hun kind nog kon ingeschreven worden voor de zomerschool. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en door de coronacrisis moeten we dit aantal uiteraard respecteren. Het doel van de zomerschool is kinderen structuur aan te brengen en hen voorbereiden op 1 september.”

Voldoende afwisseling

Maandagmorgen ging de zomerschool van start met 27 kinderen. “Volgende week is de zomerschool volledig volzet. Kinderen van het eerste leerjaar tot en met het eerste middelbaar zijn hier aanwezig. Zowel de lesgevers als de animatoren waren enthousiast om te starten”, zegt Nele Theunyck van het Sociaal Huis. “Samen met twee jobstudenten en een werkgroep binnen het Sociaal Huis werd de zomerschool voorbereid. Er zijn twee klassen en die klassen worden nog eens opgedeeld in groepen per leerniveau. Er is telkens een halfuur les, daarna gaan ze aan de slag met een invulbundel, om uiteindelijk af te sluiten met een gezelschapsspel waarbij taal of inzicht belangrijk is. We zorgen ervoor dat er voldoende afwisseling is om de sleur te doorbreken. In de namiddag staat telkens een activiteit op de agenda. ‘s Morgens starten we de dag door de kinderen te vragen of ze zin hebben in de dag, hoe ze zich voelen… ‘s Avonds sluiten we af met een luchtig moment dat voldoende inhoud heeft.”

Schepen Vandromme is alvast blij met de start. “Maandag bracht ik een bezoek aan de zomerschool en het is heel fijn om te zien hoe de medewerkers, jobstudenten en vrijwilligers werken. Het vroeg veel werk. De zomerschool zal, in samenwerking met de scholen, geëvalueerd worden.”