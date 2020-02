Poperingse zesdejaars vieren hun 100 dagen Laurie Bailliu

21 februari 2020

17u52 2 Poperinge De zesdejaars uit Poperinge hebben ook hun honderd laatste dagen in de middelbare school gevierd. Dat deden ze uitbundig en voorbeeldig.

De zesdejaarsstudenten uit de scholengemeenschap Bertinus Collectief trokken vrijdagnamiddag door de Poperingse straten. Verkleed en gewapend met fluitjes, toeters en luide muziek hebben ze hun honderd laatste dagen in de middelbare school in stijl gevierd. “De 100 dagen zijn goed en rustig verlopen. Er waren geen incidenten”, zegt coördinerend directeur scholengemeenschap Bertinus Collectief en directeur van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut Lieven Delvoye. “Zowel in het Onze-Lieve-Vrouwe instituut, het Sint-Janscollege en het VTI waren de directies tevreden over de zesdejaarsstudenten. De leerlingen hebben zich aan alle afspraken gehouden. Ze hebben er een leuke 100 dagen van gemaakt voor zichzelf, maar ook voor de leerkrachten en directies.”

“We hebben ons inderdaad aan de regels gehouden. Donderdagnacht werd het ook niet erg laat, vanavond gaan we nog enkele pintjes drinken in het jeugdhuis om de 100 dagen in stijl af te sluiten”, zeggen enkele scholieren.

“Zowel Ieper als Poperinge hadden donderdagnacht een fuif voor de 100 dagen. In Poperinge verliep alles rustig, op een aantal meldingen van geluidsoverlast van voetzoekers op de Grote Markt na”, zegt de politie.