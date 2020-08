Poperingse welzijnsdiensten ondersteunen inwoners die in quarantaine moeten Laurie Bailliu

21 augustus 2020

14u46 0 Poperinge Poperingse inwoners die in verplichte quarantaine moeten omdat ze positief getest hebben op Covid-19 of in contact kwamen met iemand die positief testte, kunnen steun krijgen van de welzijnsdiensten van de stad Poperinge.

“Quarantaine is niet voor iedereen even eenvoudig”, weet welzijnsschepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Voor mensen zonder familie, kennissen of vrienden in de buurt levert een quarantaine allerlei praktische en zelfs mentale problemen op. De welzijnsdiensten van de stad staan dan ook klaar om mensen in isolatie te ondersteunen. Een aantal gemeenten hebben hun eigen contacttracingsysteem opgezet, maar dat zullen wij niet doen. We hebben hier de mensen niet voor en willen vertrouwen op het Vlaamse systeem.”

Eens de mensen te horen hebben gekregen dat ze even in quarantaine moeten, kan de stad een handje helpen. “Zo kan er gezorgd worden voor boodschappen of kan er geregeld iemand bellen om een praatje te slaan en kan onze eerstelijnspsychologe hulp bieden indien nodig. Ook de maatschappelijk werkers helpen duidelijk maken wat er verwacht wordt qua isolatie. Deze hulp zal in de eerste plaats geboden worden op vraag van de huisarts, maar mensen die vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, kunnen bellen op 057/34.65.00.