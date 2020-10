Poperingse welzijnsdiensten in gesprek met landbouwers tijdens inzameldagen landbouwfolie Laurie Bailliu

Om de bespreekbaarheid van psychische of financiële problemen van land- en tuinbouwers te verhogen waren medewerkers van de Poperingse welzijnsdiensten aanwezig op inzamelactie landbouwfolie die de stad samen met IVVO deze week organiseerde. Daarnaast is de stad ook op zoek naar aanspreekpunten of vertrouwenspersonen voor landbouwers in nood.

De stad Poperinge organiseerde net als de voorbije jaren, samen met IVVO, een inzamelactie voor landbouwfolie. “Het uitgelezen moment om landbouwers te bereiken en hen te informeren over de hulp die de welzijnsdiensten van de stad kunnen bieden”, zegt schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Landbouwers staan steeds vaker onder druk door economische en maatschappelijke ontwikkelingen die verregaande gevolgen hebben voor hun volledig bestaan. Hun financiën, hun werkzekerheid, hun welbevinden, hun gezin, hun relaties...“

Deze beroepsgroep blijkt moeilijk bereikbaar voor de welzijnsdiensten van de stad. “De stap naar onze hulpverlening wordt enkel in uiterste nood gezet. Daarom waren tijdens de 3-daagse inzamelactie van landbouwfolie maatschappelijk werkers aanwezig die de landbouwers konden informeren over de hulp- en dienstverlening van de welzijnsdiensten. Door een dergelijk gesprek kan ook onze dienstverlening aangepast en verbeterd worden, zodat als de landbouwers de stap zetten naar hulpverlening, ze ook echt geholpen worden. Daarnaast zijn we ook op zoek naar brugfiguren voor de landbouw. Dit zijn inwoners met expertise en kennis rond landbouw en die sociaal geëngageerd zijn. Zij kunnen fungeren als aanspreekpunt of vertrouwenspersoon voor landbouwers in nood en hen doorverwijzen naar onze dienst.”