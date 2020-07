Poperingse verenigingen krijgen gratis startpakket om veilig activiteiten te organiseren Laurie Bailliu

14 juli 2020

14u57 0 Poperinge Verenigingen kunnen sinds kort weer activiteiten organiseren en in Poperinge krijgen ze daarvoor een gratis startpakket om dat veilig te doen.

De uitleendienst wordt vanaf 1 augustus uitgebreid met onder andere plexiglas, zuilen en thermometers. Verenigingen krijgen een gratis startpakket om de komende maanden veilig hun activiteiten te organiseren. Zo’n startpakket bestaat uit handgel, papierrollen, handzeep en ontsmettingsspray. Handschoenen, mondmaskers en tape zijn optioneel. De balies van de jeugd-, cultuur- en sportdienst zijn opnieuw toegankelijk volgens de normale openingsuren.

Daarnaast zijn alle te huren stadsinfrastructuur ingedeeld in zones en alle te ontsmetten oppervlaktes worden aangeduid. Er zijn zones en affiches met de nodige richtlijnen aanwezig in elke ruimte. Bij het binnenkomen, is het verplicht je handen te wassen in de sanitaire ruimtes.