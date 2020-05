Poperingse stadsdiensten weer bereikbaar vanaf 18 mei Laurie Bailliu

14 mei 2020

13u52 3 Poperinge Vanaf maandag 18 mei wil het Poperingse stadsbestuur de dienstverlening tijdens de coronacrisis geleidelijk aan weer opstarten. Voor de loketdiensten die eerst aan de beurt komen, zal het publiek wel een afspraak moeten maken.

Volgens het actieplan bieden de loketdiensten van de sociale dienst, woonwinkel Habito, dienst Omgeving, Burgerzaken en technische dienst vanaf 18 mei opnieuw een normale dienstverlening aan. Tot nu toe werden alleen dringende zaken behandeld. Vrije toegang is in deze nieuwe fase echter nog niet mogelijk. De diensten werken alleen op afspraak, te boeken via een online platform. Er komen extra beschermingswanden, signalisatie om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en maatregelen om contact met de bezoekers te beperken. “In het Sociaal Huis starten de consultaties door de eerstelijnspsychologe nog niet opnieuw op. Noch zijn er weer zitdagen van externe diensten. De sociale dienst en woonwinkel Habito voeren ook nog geen huisbezoeken uit, tenzij in dringende crisissituaties. De komende weken heropenen nog andere diensten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.”

Actieplan volgens risicoanalyses

“Voor de heropening van de diensten wordt niet over één nacht ijs gegaan. De interne preventiedienst liet elke dienst een risicoanalyse opmaken. Er werden 36 afzonderlijke risicoanalyses opgemaakt die verwerkt werden in een globaal actieplan. Dat houdt rekening met de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, wetenschappelijke info en goede praktijken. Het actieplan bevat maatregelen voor alle diensten, met uitzondering van rusthuis Huize Proventier en de Kunstacademie, die een aparte aanpak vragen. Een gids met praktische veiligheidsrichtlijnen voor alle personeelsleden is nog in opmaak.”