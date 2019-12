Poperingse spletters zijn erkend als Vlaams Streekproduct LBR

03 december 2019

17u35 0 Poperinge De West-Vlaamse spletters of splitwafels van chocolaterie Stijn zijn een erkend traditioneel streekproduct. Het product draagt vanaf nu het label ‘Vlaams Streekproduct’. In 2019 kregen 11 producten de erkenning van Vlaams Streekproduct.

Stijn Glorie is al enkele jaren chocolatier in Poperinge. Een kinderdroom die hij heeft waargemaakt. In 2017 verhuisde hij naar een groter pand in de Gasthuisstraat. Marc Sansen liet toen de 222 jaar oude patisserie Sansen over aan Stijn. Hij heropende de zaak onder de naam ‘Chocolaterie Stijn’. “We hebben onze tweede erkenning van Vlaams Streekproduct op zak. Onze Poperingse spletters zijn nu dus erkend als traditioneel streekproduct. Dat doet deugd”, zegt chocolatier Stijn. “Een spletter is een heerlijk wafeltje met een vanille botercrème of met cassonade.”

In 2019 werden 11 erkenningen voor traditionele streekproducten door het Steunpunt Streekproducten van VLAM uitgereikt. De laatste erkenningsronde van 2019 leverde nog 2 erkenningen op waaronder de West-Vlaamse splitwafels van Chocolaterie Stijn uit Poperinge. West-Vlaamse splitwafels of Poperingse spletters worden gesplit of ‘gesplet’ om daarna gevuld te worden met boterroom. Om een wafel te kunnen splitten, is er gistdeeg nodig. Het deeg rust 12 tot 24 uur vooraleer het wordt gebakken. Chocolaterie Stijn uit Poperinge maakt nog 2 soorten West-Vlaamse splitwafels: ‘witte spletters’ met vanilleboterroom en ‘bruine spletters’ met cassonadeboterroom.

Chocolatier Stijn ontving onder andere de erkenning omdat de spletters handgemaakt zijn en er lokale producten gebruikt worden. De Poperingse mazarinetaart van Stijn werd ook erkend als Vlaams Streekproduct. De mazarinetaart is een taart van briochedeeg overgoten met een warme saus van boter en stroop en bestrooid met kaneel.