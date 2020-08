Poperingse secundaire scholen bereiden zich voor op het nieuwe schooljaar Laurie Bailliu

26 augustus 2020

16u30 1 Poperinge De scholen bereiden zich momenteel volop voor om iedereen coronaveilig te kunnen ontvangen bij de start van het nieuwe schooljaar. Leerlingen en medewerkers moeten een mondmasker in de gebouwen dragen, ook als ze voldoende afstand kunnen houden.

“Er wordt les gegeven op vijf dagen, dus ook op woensdag. De internaten werken normaal en de schoolrestaurants gaan open”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge. “Leerlingen en medewerkers dragen een mondmasker in de gebouwen, ook als ze voldoende afstand kunnen houden. Ik vind dat een strenge maatregel. Grote shields zouden wat mij betreft ook kunnen, maar zijn jammer genoeg niet toegelaten als alternatief.”

Zwemlessen en lessen praktijk op verplaatsing kunnen plaatsvinden, maar alle schoolvoorstellingen worden opgeschort. “In september willen we extra inzetten op remediëring. De leerplannen kunnen vorig schooljaar wel gerealiseerd zijn, maar voor veel vakken weten we niet of alle leerlingen deze voldoende beheersen. Dat zullen we moeten nagaan tijdens de eerste lessen.”