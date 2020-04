Poperingse scholengemeenschap krijgt geen laptops van minister Weyts Laurie Bailliu

24 april 2020

17u38 0 Poperinge De Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief kreeg te horen dat er geen laptops ter beschikking zijn voor de leerlingen die thuis geen laptop hebben. De school vroeg 145 laptops aan voor de verschillende scholen. De Ast, buitengewoon secundair onderwijs, kon 15 laptops ontvangen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ging samen met DigitalForYouth.be en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar 10.000 laptops voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Die zouden een tweede leven krijgen bij leerlingen die thuis geen computer hebben. De Poperingse scholengemeenschap vroeg 145 laptops, maar krijgt er geen enkele. Coördinerend directeur van scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge Lieven Delvoye voelde de bui al voor de paasvakantie hangen. “Toen hadden we nog geen enkele van de laptops geleverd gekregen om na de paasvakantie online les te kunnen geven aan alle leerlingen, ook de meest kwetsbare leerlingen die thuis geen laptop hebben”, vertelt Lieven. “We zijn enorm ontgoocheld. Met ‘wij’ bedoel ik de directies, de ICT-coördinatoren, de medewerkers en niet in het minst de leerlingen en hun ouders die uitkeken naar een laptop. De 145 laptops leek ons redelijk in vergelijking met andere scholengemeenschappen. Onze BuSO school De Ast heeft er vijftien gevraagd en heeft die gekregen. De andere BuSO school De Pinker heeft er geen aangevraagd. De overige vier scholen, waarvan twee GOK-scholen(gelijke onderwijskansen) hebben er geen enkele gekregen. In totaal hebben wij dus vijftien laptops gekregen voor meer dan tweeduizend leerlingen.”

400 leerlingen zonder laptop

De scholengemeenschap kan begrijpen dat niet aan alle aanvragen kan voldaan worden. “We begrijpen ook dat er rekening gehouden wordt met de socio-economische kenmerken van de scholen, maar we begrijpen niet dat onze scholen, gewoon onderwijs, geen enkele computer gekregen heeft. Hoe moeten we dat aan die leerlingen en hun ouders uitleggen?”, zucht Delvoye. “Vierhonderd leerlingen hebben geen laptop. Als school beschikken we over een aantal laptops en iPads. Die hebben we bijeengezocht en onze ICT-mensen hebben ze opnieuw geconfigureerd. Dat gebeurde vorige week donderdag en vrijdag, waarvoor onze grote waardering, omdat we per se maandag met iedereen wilden starten met de lessen. Momenteel zijn we aan het einde van onze voorraad… Deze week kregen wij nog dagelijks vragen van leerlingen naar een toestel omdat ze het toestel van thuis moeten delen met andere gezinsleden. Leerlingen mogen naar school komen om te werken en dagelijks zijn er enkele die komen.”