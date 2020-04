Poperingse scholen bijna klaar voor preteaching Laurie Bailliu

17u30 0 Poperinge Scholengemeenschap Bertinus Collectief heeft zich voorbereid om lessen op afstand en preteaching te organiseren. “De komende 2 weken worden een uitdaging voor medewerkers en leerlingen.”

“De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen in onze scholen niet zullen herstarten tussen maandag 20 april en 3 mei. We hebben ons voorbereid om lessen op afstand en preteaching mogelijk te maken”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur scholengemeenschap Bertinus Collectief. Elke school van de scholengemeenschap heeft de richtlijnen, specifiek voor hun situatie, gecommuniceerd aan leerlingen en ouders.

De levering van de laptops voor leerlingen loopt wat vertraging op. “De Ast zal haar 15 coronalaptops maandag ontvangen. Het Onze-Lieve-Vrouwe instituut ontving nog geen laptops. In afwachting dat de toestellen geleverd worden, zullen er laptops en ipads van de school ter beschikking gesteld worden. De ICT-coördinatoren zijn volop bezig met deze gebruiksklaar te maken”, vertelt Lieven.

“Wij hebben in eerstegraadsschool De Keiwijzer ook nog geen laptops ontvangen vanuit Brussel. We hebben er samen met de andere scholen aangevraagd voor Pasen, maar het blijft tot op vandaag wachten. We vernemen dat er vanuit de scholen verspreid over Vlaanderen heel veel vraag is, meer dan het aanbod. Daarbij loopt het in orde zetten van de laptops zelf blijkbaar ook vertraging op. We hebben in de vakantie dan beslist om het zekere voor het onzekere te nemen: we hebben op school een aantal eigen laptops en iPads die we in de lessen gebruiken”, verduidelijkt Kristof Christiaen. Samen met Angelique Clauw, vormt hij het directieteam van de eerstegraadsschool De Keiwijzer. “Die toestellen hebben we klaargemaakt om uit te lenen aan de leerlingen die in de grootste nood zitten. Zo kunnen we al zo’n 60 gezinnen helpen. Maar we blijven uiteraard hopen dat er toch nog coronalaptops aankomen in Poperinge, want er blijft vraag.” Leerlingen werden door het zorgteam opgebeld om laptops/iPads te komen ophalen. Er werd gestreefd naar één computer per twee kinderen, zo kon er tegemoet gekomen worden aan de hoogste noden.

“We vragen onze leerkrachten om ermee rekening te houden dat niet elke leerling in de mogelijkheid is om met een laptop aan de slag te gaan. Live-lessen zijn nieuw en leuk, maar ook niet zaligmakend. We zien voor onze leeftijdsgroep heel wat mogelijkheden in het maken van een instructiefilmpje of een stappenplan, zodat onze leerlingen ook met een iPad of hun smartphone aan de slag kunnen. Daarbij zetten we in op het gebruik van de papieren leerboeken, zodat ook zij die niet constant een laptop voor handen hebben, zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de preteaching. We gaan dus voor een combinatie van nieuwe lesmethodes en de middelen die we in klas gebruiken. De opdrachten en voorbereidingen die de leerlingen maken, worden dan hernomen en opgevist eens we terug in de klas zijn.”

“De komende 2 weken worden een uitdaging voor medewerkers en leerlingen. Hopelijk kunnen we dan op 4 mei iedereen verwelkomen in onze vertrouwde school en klas”, zegt Lieven Delvoye.