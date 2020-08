Poperingse rusthuizen nog steeds coronavrij Laurie Bailliu

25 augustus 2020

14u50 0 Poperinge De woonzorgcentra Huize Proventier, OLV Gasthuis en Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis in Poperinge zijn nog steeds coronavrij. Er werden nog geen positieve gevallen van coronabesmettingen vastgesteld.

“Huize Proventier is nog steeds coronavrij. Laat ons hopen dat dit ook zo blijft”, zegt schepen van Welzijn, Bryan Vanderhaeghe (Samen). “De coronacrisis toont ook aan hoe belangrijk een sterke brug tussen woonzorgcentra is. We hebben recent dan ook duidelijke afspraken gemaakt met het Jan Ypermanziekenhuis betreffende de ondersteuning die we van hen krijgen binnen de COVID 19-pandemie. Dit gaat van informatieoverdracht en het delen van expertise, over ontslag en opnamebeleid van het ziekenhuis met betrekking tot bewoners van het woonzorgcentrum of afspraken over de levering van testmateriaal en advies en bijstand bij de uitvoering van de COVID19-testen.”

Bezoekregels ongewijzigd

De bezoekregels in Huize Proventier blijven dezelfde. “Ontmoeting met familie kan in de bistro met mondmasker en met plexiglas tussen bewoner en bezoeker. Een veilige, maar niet de leukste situatie. Ik hoop, net als iedereen binnen Huize Proventier dat de cijfers de komende weken blijven dalen en dat de maatregelen wat minder streng kunnen worden.”

Naast Huize Proventier weerden ook in OLV Gasthuis en Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis, nog geen positieve gevallen van coronabesmettingen vastgesteld. “Wij zijn inderdaad in beide huizen coronavrij. Kamerbezoek is mogelijk tijdens bepaalde uren en iedere bewoner kan een sociale bubbel hebben van 5 personen die dus op de kamer op bezoek kunnen komen. Verder blijft het dragen van de mondmaskers, handhygiëne en afstand houden in onze huizen belangrijk. Er is ook een lage drempel om zowel bewoners als medewerkers met symptomen die op covid kunnen wijzen snel te testen”, zegt Mieke Vandeputte, algemeen directeur.