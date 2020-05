Poperingse ringweg urenlang versperd door gekantelde vrachtwagen met 28 ton spinazie LSI

08 mei 2020

21u56

Bron: LSI 0 Poperinge Nauwelijks drie maanden nadat een tankwagen met melk langs de ring in Poperinge (N38) kantelde, maakte een trekker met oplegger volgeladen met spinazie vrijdagavond op precies dezelfde plaats slagzij. Het ongeval gebeurde rond 20u en zorgde er voor dat de Westhoekweg de rest van de avond volledig versperd bleef. De Franse chauffeur moest uit zijn cabine bevrijd worden en werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De trekker met aanhangwagen reed vanuit Poperinge richting Ieper, geladen met 28 ton verse spinazie. Ter hoogte van de industriezone Sappenleen raakte het gevaarte wellicht de middengeleider aan een asverschuiving met wegversmalling. De aanhangwagen met container ging aan het slingeren en trok de trekker mee. De combinatie schoof over een vluchtheuvel in het midden van de weg. Een deel van de lading spinazie kwam op het wegdek terecht. De chauffeur moest door de brandweer via de voorruit uit zijn cabine worden bevrijd. Daarna moest de lading spinazie nog in andere containers worden geladen en de vrachtwagencombinatie getakeld worden. Dat karwei duurde enkele uren. De Westhoekweg bleef al die tijd volledig afgesloten tussen de industriezone Sappenleen en de Europaweg in Poperinge. De tankwagen met melk kantelde op 25 januari.