Poperingse ondernemingen klinken op het nieuwe jaar LBR

16 januari 2020

14u24 0 Poperinge De Stedelijke Raad voor Lokale Economie nodigde Poperingse ondernemingen uit in de feestzaal St. Bernardus voor de traditionele nieuwjaarsreceptie.

Meer dan driehonderd mensen schreven zich in voor de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de nieuwjaarsreceptie van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie. “Ze komen van verschillende ondernemingen. Dit gaat om zowel handelaars, maar ook om vrije beroepen en bedrijven”, vertelt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. “De nieuwjaarsreceptie is ondertussen een vaste waarde geworden in de werking van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie. Het is een informeel moment om het nieuwe jaar onder ondernemers in te zetten, maar ook om te netwerken tussen de ondernemers. Als adviesraad willen we de Poperingse ondernemers het komende jaar blijven informeren en de stad blijven ondersteunen.”