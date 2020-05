Poperingse noodopvang zoekt vrijwilligers Laurie Bailliu

08 mei 2020

14u08 0 Poperinge De Poperingse basisscholen bereiden zich voor om vanaf maandag 18 mei kinderen in de school les te geven. Wat de noodopvang betreft hoopt te stad te kunnen rekenen op vrijwilligers.

Vanaf maandag 18 mei zullen kinderen opnieuw kunnen les volgen op school. De Poperingse basisscholen bereiden zich daar momenteel volop op voor. Het zou gaan om leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Kinderen die geen les krijgen, en waarvan de ouders aan een aantal voorwaarden beantwoorden, krijgen op school opvang. Het volledige lerarenkorps wordt in elke school zo goed als volledig ingezet voor de lessen, in kleine groepjes van maximum 14 leerlingen, doen de scholen een beroep op de stad voor de noodopvang.

De stad Poperinge is van plan een aantal personeelsleden in te zetten voor de noodopvang, maar heeft zelf onvoldoende mankracht om alle scholen van voldoende mensen te voorzien. De stad rekent daarom ook op vrijwilligers.

Vrijwilliger noodopvang

Voldoe je aan volgende voorwaarden? Dan ben je misschien de vrijwilliger die de stad en de scholen zoeken. Vrijwilligers zijn minimum 18 jaar en werken graag met kinderen. De vrijwilliger is inzetbaar in een basisschool in het centrum van Poperinge of in een deelgemeente. Kan per halve dag van 8.30 uur tot 12 uur of 13 uur, afhankelijk per school, of van 12-13 uur tot 16 uur en is inzetbaar voor een periode van 18 mei tot maximum eind juni, uiteraard enkel op schooldagen. “Er is keuze tussen opvang van kleuters of lagere schoolkinderen. Voor kleuters gaat het vooral om een actieve begeleiding bij spel en klastaakjes. De school voorziet het nodige (spel)materiaal en de groepjes bestaat uit minimum 1 kleuter tot maximum 14 kleuters”, zo klinkt het bij de stad.

“Voor lagere schoolkinderen gaat het om de begeleiding van kinderen tussen 6 en 12 jaar, waarvan de groepjes ook bestaan uit minimum 1 kind tot maximum 14 kinderen. De begeleiding wordt voorzien tijdens de preteaching, begeleiding van hun taken en ontspanningsmomenten.”

Per halve of hele dag, maximum 1 week in totaal voor de hele periode, ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Wie voor een periode van meer dan een week, zich engageert, krijgt een tijdelijke contract en dat op basis van het loonbarema van een kinderbegeleider. Ben je kandidaat? Stuur dan een mail naar huisvanhetkind@poperinge.be met opgave van alle contactgegevens en een beschrijving van de geplande inzet.

Huiswerkbegeleiding kwetsbare kinderen

Thuis huiswerk maken is niet voor elk kind even gemakkelijk. “De stad is daarom op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn een kind, tussen 6 en 12 jaar, thuis op te halen en in een toegewezen locatie, bijvoorbeeld de bibliotheek of een buurtsalon of andere stadszaal, het kind te begeleiden en achteraf naar huis te brengen. Vrijwilligers, zonder minimum leeftijd, zijn verzekerd, maar krijgen voor deze inzet geen vergoeding.” Wie bereid is om deze specifieke doelgroep te helpen, kan mailen naar huisvanhetkind@poperinge.be met opgave van alle contactgegevens en een beschrijving van de geplande inzet.