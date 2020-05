Poperingse leerkrachten produceren 1.000 beschermingsmaskers Laurie Bailliu

08 mei 2020

15u33 0 Poperinge De scholen openen binnenkort opnieuw de deuren. Een team leerkrachten uit VTI Poperinge engageerde zich op 1.000 beschermingsmaskers te maken.

“Straks heropenen de scholen stapsgewijs de deuren, tot grote opluchting van leerlingen, leerkrachten en ouders. Tegelijk roept deze terugkeer vragen op over de risico’s en de kans op besmetting”, zegt Luk Durnez van VTI Poperinge. “Een groep leerkrachten uit onze school bleef niet bij de pakken zitten, maar gooide zich volop in de strijd tegen corona. Hierbij werden alle troeven ingezet van een sterke technische traditie. Een vernuftig design, een daadkrachtige aanpak en de inzet van moderne technologie. Met de lasercutter werd de vorm van de face shields uitgesneden uit platen polycarbonaat. Een eerste lading van 600 shields, waarvan de grondstoffen gesponsord werden door Club 51 uit regio Ieper-Poperinge, vond al vlot zijn bestemming in de zorgsector in en rond de Hoppestad.”

De beschermingsmasksers werden in dank aanvaard door rusthuizen, thuisverplegers, kinesisten, tandartsen, dokterspraktijken en woonzorgcentra. “Een tweede lading van om en bij de 400 stuks gaan naar het personeel van de scholengemeenschap Bertinus Collectief, waarvan meerdere leerkrachten een handje kwamen toesteken, en van de basisscholen uit regio Poperinge. Het VTI nam een groot deel van de onkosten op zich. Dankzij enkele milde giften en een bijdrage van de basisscholen kunnen de schermen gratis aan het personeel worden aangeboden”, zegt Luk. “Al bij al een mooi project, waar technisch talent, ervaring en intellect gekop­peld werden aan een heel gedreven inzet en samenwerking.