Poperingse kei keert terug naar Vroonhofsite Laurie Bailliu

08 juli 2020

16u01 0 Poperinge In 1988 werd op de markt een grote kei van 1.650 kg geplaatst, die dienst deed als fontein. Met de heraanleg van de markt werd de kei weggehaald. Sindsdien heeft niemand hem meer gezien. Raadslid Isabel Sticker (Open VLD) wil graag weten waar de kei is en wanneer de Poperingenaars hem mogen terug verwachten.

“De grote kei staat symbool voor de Poperingse koppigheid. Met de heraanleg van de markt werd de kei weggehaald. Sindsdien heeft niemand hem meer gezien.Negen jaar geleden, in de gemeenteraad van september 2011,vroeg voormalig gemeenteraadslid Eric Butaye waar de kei gebleven was. We kregen te horen dat de kei op het stadsdepot lag, maar zou terugkeren in een nieuw kunstwerk met de slogans van de deelgemeenten, zei raadslid Isabel Sticker (Open VLD).

“Enkele jaren later, in 2016, kwam er blijkbaar een change of plan. Er werd beloofd aan de Langhoirs Victorinen bij hun 525 jarig jubileum dat dé kei in de Langhoirsstraat, in de groenzone van de Rederijkerswijk, een plekje zou krijgen. In maart 2019 zag het schepencollege af van deze belofte en werd er beslist om de kei voorlopig in de groenzone ter hoogte van de Sint-Bertinuskerk op te stellen, en dit met het oog op een latere integratie in de her aan te leggen Vroonhofsite. De kei is tot op vandaag nog altijd niet terug te zien in het stadsbeeld. Waar is onze kei, wat zal er nu effectief mee gebeuren en wanneer?”

Schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V) kon het raadslid geruststellen. “De kei is er nog altijd en hij wordt goed bewaard”, verzekerde schepen Vandromme. “Met de heraanleg van de Grote Markt hebben we ervoor gekozen om onze Meester Ghybe, folkloristische figuur, een centrale plaats te geven op De Grote Markt. Meester Ghybe heeft ervoor gezorgd dat wij, Poperingenaars, ‘Keikoppen’ genoemd worden. Meester Ghybe zit omgekeerd op zijn ezel met een kei. Dus voor mensen die de kei missen, daar kan je alleszins een kei vinden. Mijn wens is dat elke Poperingenaar weet waarom wij die kei zo belangrijk vinden. Het verhaal achter de kei is even belangrijk. Het klopt dat we zoekend waren wat we zouden doen met de kei en welke bestemming hij zou krijgen. De kei moet op termijn terugkeren naar de Grote Markt en zal een plaats krijgen op de nieuwe Vroonhofsite.