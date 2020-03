Poperingse kappers niet tevreden: “Het is kiezen tussen onze gezondheid of onze zaak” Laurie Bailliu

18 maart 2020

15u36 86 Poperinge Volgens de nieuwe maatregel mogen kappers hun zaak openen op voorwaarde dat ze slechts één klant tegelijk binnenlaten en 1,5 meter afstand houden. Enkele Poperingse kappers zijn niet te spreken over de nieuwe maatregel en zijn boos. “Hoe moeten wij onze klanten hun haar wassen?”, klinkt het bij de kappers.

“Kan je nog volgen? Kappers mogen werken op voorwaarde dat ze slechts één klant tegelijk binnenlaten. Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren wel sluiten. Worden wij door de overheid dan aanzien als een levensnoodzakelijk product? Dan weet ik niet waarom ik nog steeds 21% btw betaal”, verzucht Guillaume Lefever, zaakvoerder van Kapsalon Beautyzone.

Als kapper moeten we 1,5 meter afstand houden met de klant. Dat is prima voor mij, maar hoe moet ik dan de haren van mijn klanten wassen? Ik hang toch letterlijk boven mijn klant? Kapper Guillaume Lefever

“Als kapper moeten we 1,5 meter afstand houden met de klant. Dat is prima voor mij, maar hoe moet ik dan de haren van mijn klanten wassen? Ik hang toch letterlijk boven mijn klant? Moeten we dan wachten tot er besmettingen opgelopen zijn vanuit ons kapsalon?” Kim Courtens van Kapsalon Lui en Lei begrijpt de frustraties van zijn collega. “Het is allemaal heel onduidelijk en ook wat onlogisch. Zoals Guillaume al aangaf, hang je bij het wassen van de haren boven het hoofd van de klant. Om een froufrou te knippen of een baard te trimmen, zit je ook op een 30-tal centimeter van het hoofd. Sowieso is er rechtstreeks contact met de klant. Al geprobeerd om haar te brushen op 1,5 meter afstand? Ik zou het mijn klanten niet aandoen”, zegt Kim.

Financiële steun

“Er is geen duidelijke lijn. De ene politicus spreekt de andere tegen. Wij moeten kiezen tussen enerzijds onze gezondheid, die van de medewerkers en onze klanten en anderzijds voor onze zaak. We kiezen vrijwillig om te sluiten en onze verantwoordelijkheid op te nemen. Een moeilijke keuze wat mij betreft. Ik zie heel veel initiatieven passeren van kappers die bezorgd zijn en deze keuze van de overheid niet pikken. Coiffure.org, de federatie van Belgische kappers, wil een herziening van deze beslissing”, vult Guillaume aan. “Heel veel kappers willen een verplichte sluiting en we vragen om ook een hinderpremie van 4.000 euro te ontvangen, net zoals bij andere bedrijven die verplicht moeten sluiten.”

“We krijgen nu de hinderpremie van 2.000 euro, omdat we verplicht worden om op zaterdag te sluiten. Financieel is het onhaalbaar om 1 op 1 te blijven werken. Enerzijds blijf je jezelf en je klanten in gevaar brengen op vlak van gezondheid en anderzijds wegen je vaste kosten daar niet tegen op. Wat extra ondersteuning voor zelfstandigen zou welkom zijn.” Ook Kapsalon Lui & Lei hebben de beslissing genomen om de zaak te sluiten tot en met 6 april. “Mijn man is een risicopatiënt door zijn spierziekte en astma. Zijn gezondheid, die van mij en mijn klanten wil ik niet in gevaar brengen.”

