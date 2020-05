Poperingse hoofdbibliotheek en filiaal Oostvleteren opnieuw open Laurie Bailliu

19 mei 2020

16u27 0 Poperinge Hoofdbibliotheek De Letterbeek in Poperinge en filiaal Oostvleteren heropenen voor het publiek als uitleenpunt.

Op maandag 25 mei gaat de hoofdbibliotheek de Letterbeek en filiaal Oostvleteren weer open voor het publiek als uitleenpunt. Dit houdt in dat je zelf opnieuw materialen kan uitkiezen in de bib. Door de coronamaatregelen blijven wel nog een aantal beperkingen en veiligheidsvoorschriften gelden. “Alleen uitlenen (boeken, dvd’s, strips…) is mogelijk. Lezen, werken, studeren of onze computers gebruiken kan niet. Er zijn geen zitplaatsen. Er zijn geen kranten of niet-uitleenbare tijdschriften. Printen en kopiëren is niet mogelijk. De toiletten blijven gesloten”, zo klinkt het bij de bib.

De normale openingsuren van de hoofdbibliotheek en het filiaal Oostvleteren worden gehanteerd. Voor ieders veiligheid zullen enkele richtlijnen van kracht zijn. “Maak vooraf je keuze. Kijk thuis in de catalogus of gebruik in de bibliotheek je eigen smartphone. Hiervoor kun je gebruik maken van de gratis wifi. Kom bij voorkeur alleen. Houd de vereiste afstand. Maximum 40 leners in de bibliotheek. Vermijd de lift, gebruik de trappen. Maximaal 30 minuten in de bibliotheek. Gebruik de beschikbare ontsmettingsgel. Enkel betalen via de betaalautomaat.”

Automatische verlenging

Boeken terugbrengen kan ofwel in de bibliotheek zelf via de zelfuitleenbalies of via de inleverbus. “De ingeleverde materialen plaatsen we uit veiligheid drie dagen in quarantaine. Boeken uit filialen mogen ook teruggebracht worden in de hoofdbibliotheek of in het filiaal Oostvleteren.”

Vanaf 13 maart werden materialen al automatisch verlengd tot 22 juni. “Op die manier heb je voldoende tijd om de geleende materialen op tijd terug te brengen. Vanaf 25 mei gelden de gewone uitleenregels. Vrijdag 22 mei is de laatste dag waarop pakketjes kunnen afgehaald worden. Opvragen uit andere bibliotheken kan voorlopig nog niet.” Alle activiteiten van de bibliotheek zijn tot nader order geannuleerd of uitgesteld.