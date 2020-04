Poperingse frietfabriek blijft produceren, zij het in lagere bezetting: “Financieel zullen we dit wel voelen” Laurie Bailliu

10 april 2020

15u31 8 Poperinge De Poperingse frietfabriek Eurofreez in Proven werkt sinds de coronamaatregelen nog met een bezetting van 80 tot 85 procent. “Soms is er vertraging op bepaalde productielijnen, maar we liggen niet volledig stil.”

Aviko is een van Europa’s grootste producenten van aardappelproducten. In de Poperingse deelgemeente Proven heeft Aviko al een fabriek Eurofreez. “We werken momenteel met een bezetting van 80 tot 85 procent”, zegt manager Philippe Debruyne. “Bepaalde lijnen worden vertraagd in het kader van de afstandsregel. Heel sporadisch wordt een lijn stopgezet omdat er onvoldoende afzet is. Elke dag schakelen we bij waar nodig. Restaurants en fastfoodketens liggen allemaal stil en een groot deel van onze afzet gaat net daar naartoe”, vertelt Philippe. “We liggen niet volledig stil, maar het gaat niet goed. Hoe lang zullen de restaurants nog moeten sluiten? In onze retail, bijvoorbeeld Delhaize en Aldi, ligt de verkoop wel iets hoger, maar dat weegt niet op. De financiële gevolgen zullen zeker voelbaar zijn.”

In september 2021 hoopt Aviko een nieuwe fabriek in gebruik te nemen in de Nederlandlaan op industriezone Sappenleen. Die zal een een capaciteit van 175.000 ton diepgevroren frieten en 11.000 ton aardappelvlokken per jaar hebben. “De werken hebben twee weken stilgelegen, maar deze week werden die weer opgestart. Momenteel hebben we er geen zicht op of we de einddatum halen.”