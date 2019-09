Poperingse firma geeft medewerkers elektrische bedrijfswagen: “CO2-uitstoot ligt vijftien keer lager” LBR

26 september 2019

18u02 0 Poperinge De Poperingse firma IT-Care vergroent haar wagenpark en geeft haar medewerkers elektrische bedrijfswagens. Zo wil het bedrijf tot vijftien keer minder CO2 uitstoten. “We speelden al een tijdje met het idee, maar het was wachten op een elektrische wagen die snel kon opladen en ver genoeg kon rijden met één laadbeurt. Dankzij de komst van de Tesla Model 3 konden we nu de stap zetten”, zegt directeur Serge De Geyter.

Bij het Poperingse bedrijf heeft ongeveer de helft van de dertig medewerkers een bedrijfswagen en hun klanten bevinden zich over heel het land. IT-Care probeert echter haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.“We proberen het aantal kilometers te verminderen. Zo vindt een groot deel van onze meetings online plaats en als we echt ter plaatse moeten gaan, proberen we zoveel mogelijk te carpoolen”, zegt directeur Serge De Geyter van IT-Care. “Nu gaan we nog een stap verder en vergroenen we ons wagenpark. We hebben verschillende alternatieven bekeken: aardgas, elektrisch, hybride. De elektrische wagens bieden de grootste toekomstperspectieven en genereren geen uitstoot. Het was echter wachten op een wagen die snel kon opladen en ver genoeg kon rijden met één laadbeurt. Dankzij de komst van de Tesla Model 3 konden collega’s hun eerdere bezwaren definitief opbergen.”

Energie van zonnepanelen

De firma nam deze maand twee elektrische wagens in gebruik. Zaakvoerder Serge rijdt zelf al anderhalf jaar elektrisch rond. “Hij is daar een grote fan van”, weet werknemer Loy Clynckemaillie, die samen met zijn collega Veerle als eerste de nieuwe bedrijfswagens mocht gebruiken. “Enerzijds schafte hij de wagen aan om ecologisch redenen, maar ook de rijervaring is anders. Met deze elektrische wagen en een laadpaal thuis, die gevoed wordt door zonnepanelen, rij ik vanaf nu volledig op groene energie. Een elektrische wagen stoot drie tot vier keer minder CO2 uit dan een traditionele wagen. Uit een studie van de VUB blijkt dat wanneer de bestuurder alleen groene elektriciteit gebruikt een elektrisch voertuig zelfs vijftien keer minder CO2 uitstoot.”

Sceptisch

IT-Care wil in de groene richting blijven evolueren. “De bedrijfswagens met leasecontract zullen stapsgewijs uit ons bedrijf verdwijnen. Hoeveel elektrische wagens nog zullen volgen, hangt ook af van de bereidheid van de collega’s. We stimuleren hen om de stap naar een elektrische wagen te zetten, maar het is geen verplichting. Het is een kwestie van mentaliteit. Daarnaast moet het technisch ook mogelijk zijn om een elektrische wagen te hebben. Het is namelijk een vereiste dat er bij je woning een laadpaal kan geïnstalleerd worden. Zowel de installatie als het gebruik wordt vergoed door IT-Care”, gaat De Geyter verder.

“Veel collega’s willen wel elektrisch rijden, maar de meeste wachten nog wat af. Deze twee elektrische wagens moeten aantonen hoe dat zal lopen. Ook ik was niet meteen overtuigd door de beperkte actieradius. Deze Tesla heeft een wettelijke norm van 560 kilometer met een volle batterij. De werkelijke afstand is 450 tot 500 kilometer”, weet Loy.

“Hoewel ik in het begin eerder sceptisch was, hebben de rijervaring en de grote actieradius mij volledig overtuigd”, geeft ook medewerker Veerle toe.