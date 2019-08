Poperingse fietser behaalt zilveren medaille op World Transplant Games Christophe Maertens

22 augustus 2019

12u48 0 Poperinge Didrik Borry (30) uit Poperinge heeft een zilveren medaille behaalt op de World Transplant Games in de ploegentijdrit. Dat gebeurde in het Engelse Newcastle. In de individuele tijdrit werd hij zevende, net als in de wegkoers. “We zijn tevreden, maar met een betere omkadering zat er wellicht meer in.”

Didrik Borry uit Poperinge werd geboren met beschadigde nieren en hij onderging op zijn 30ste een niertransplantatie. “Op dat moment kon ik eigenlijk niets meer”, zei de man recent in onze krant. Didrik begon daarop te sporten en niet zomaar. Hij ging op zoek naar een fietsclub in de regio waar snel wordt gereden. “De donderdagavond doen we trainingsritjes met een gemiddelde van 38 km per uur.” Een beetje wielertoerist weet dat dat snel is.

Onlangs schreef de man zich in voor de tweejaarlijkse World Transplant Games, die dit jaar in Newcastle in Engeland plaatsvonden. Hij nam er deel aan de ploegentijdrit, de individuele tijdrit en de gewone wegkoers. Voor zijn afreis zei de sporter dat hij niet naar Newcastle gaat om een figurantenrol te spelen, en hij komt inderdaad niet met lege handen naar huis. Bij de ploegentijdrit behaalde hij samen met zijn twee ploegmakkers een zilveren medaille binnen. In de individuele tijdrit en in de wegkoers kwam Didrik als zevende over de streep. In totaal reisden de Belgen met twaalf mensen mee en de ploeg keert met vier medailles terug. “We kunnen tevreden zijn, maar met een betere omkadering, zat er wellicht meer in. Zo pakken de Nederlanders en de Britten het heel wat professioneler aan. Die rijden bijvoorbeeld met echte tijdritfietsen en werken met een coach. Wij hebben dat allemaal niet. Het zou mooi zijn, mochten wij in de toekomst wat meer steun krijgen.” Ook op sportief vlak denkt Didrik dat er op een wat andere manier zal moeten worden getraind. “De wedstrijden bestaan uit relatief korte afstanden, wat wel een andere aanpak vraagt”, zegt de fietser. “Maar dat er snel wordt gereden is zeker. En dan was het weer nog barslecht. Het regende plots zo hard dat op sommige plaatsen het water op de straat bleef staan.”