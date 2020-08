Poperingse dorpsbibs heropenen met nieuwe openingsuren Laurie Bailliu

14 augustus 2020

16u23 0 Poperinge De hoofdbibliotheek van Poperinge is op zaterdag 15 augustus uitzonderlijk gesloten door de feestdag O.L.V. Hemelvaart.

De dorpsbibs in de deelgemeenten openen vanaf volgende week opnieuw de deuren met grotendeels nieuwe openingsuren. In Krombeke en Reningelst is de bib open op dinsdag van 16 tot 18 uur, in Proven en Roesbrugge is dat op donderdag van 16 tot 18 uur en in Watou op vrijdag van 15 tot 17 uur. De openingsuren in Oostvleteren en Woesten blijven hetzelfde.