Poperingse componisten op beiaard en orgel LBR

23 september 2019

17u17 0 Poperinge Heemkring aan de Schreve organiseert op zondag 29 september een concert op beiaard en orgel door Ludo Geloen.

Ludo Geloen is directeur aan de Kunstacademie Poperinge, studierichting Muziek, residentieel organist van de kathedraal in Ieper, beiaardier van de stad Ieper en Poperinge, componist en improvisator. “Hij brengt ons een selectie van muziekstukken die door of voor Poperingenaars werden gecomponeerd. Tijdens een eerste deel speelt hij een aantal stukken op de beiaard van de Sint-Bertinuskerk, terwijl de toehoorders plaatsnemen in de tuin van de Poperingse dekenij, de ideale plaats om naar beiaardconcerten te luisteren. Voor het tweede deel gaat de groep luisteraars naar de Sint-Bertinuskerk om er te luisteren naar een aansluitend orgelconcert”, zegt Willy Tillie van de Heemkring aan de Schreve.

De concerten worden georganiseerd door Heemkring Aan de Schreve in samenwerking met Kerkfabriek Sint-Bertinus. Om 16 uur staat het beiaardconcert in de tuin van de dekenij in de Priesterstraat 18 op het programma. Een uur later volgt het orgelconcert in de Sint-Bertinuskerk.