Poperingse bibliotheek leent binnenkort e-boeken uit Laurie Bailliu

04 mei 2020

15u34 0 Poperinge E-boeken zal je binnenkort ook kunnen uitlenen in de bib van Poperinge. Cultuurconnect vzw zal de digitale dienst voorzien.

De e-boekendienst is een nieuwe digitale dienst die Nederlandstalige bibliotheken in Vlaanderen en Brussel via Cultuurconnect aan hun eindgebruikers kunnen aanbieden. “De gebruiker kan twee e-boeken tegelijk lezen en twee boeken reserveren. Na zes weken verdwijnt het e-boek vanzelf van het toestel van de gebruiker. Vroeger inleveren kan ook”, aldus schepen Loes Vandromme (CD&V).

De e-boekendienst zal aangeboden worden in de vorm van een app op mobiel apparaat, een applicatie op pc om een e-boek op e-reader te zetten en een online toepassing. “E-boeken lezen zal kunnen op tablet, smartphone en de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino... Enige voorwaarde voor de eindgebruiker is actief lid zijn van de bibliotheek en een ‘Mijn Bibliotheek-account’ hebben of aanmaken. Per licentie op een titel kan slechts 1 eindgebruiker tegelijk een e-boek uitlenen.” Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. Binnen de collectie ligt de klemtoon op aantrekkelijke, vlot leesbare fictie met plaats voor spannende en romantische boeken, literaire romans en populaire non-fictie.”