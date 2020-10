Poperingse bib stimuleert plezier in lezen met ‘Keileuke Boekenbende’ Laurie Bailliu

15u16 0 Poperinge De Poperingse bibliotheek begon vorig schooljaar met de ‘Keileuke Boekenbende’. Het is een proefproject dat kinderen in Poperingse basisscholen wil aanzetten tot meer lezen. Ondertussen zijn al 3 scholen aangesloten. Tussen oktober en mei lezen de kinderen via de school de zes titels.

Dankzij het project ‘Keileuke Boekenbende’ komen kinderen in contact met een mooi en gevarieerd boekenaanbod. “Het begrijpend lezen bij kinderen gaat achteruit, dat blijkt uit recent onderzoek. Graag en veel lezen is cruciaal om die trend te kunnen keren. Via de ‘Keileuke Boekenbende’ wordt plezier in lezen gestimuleerd doordat de kinderen positieve leeservaringen hebben en kunnen ontdekken welke boeken bij hen passen”, zo klinkt het bij de Poperingse bibliotheek.

Freinetschool De Torteltuin en basisschool De Ster van het GO-onderwijs in Poperinge gingen al van start met een Boekenbende-boekenpakket. De vrije basisschool De Kastanje uit Proven ging dit schooljaar aan de slag. “De bib selecteerde zes boeken voor de ‘keitjes’ (derde en vierde leerjaar) en zes voor de ‘kasseitjes’ (vijfde en zesde leerjaar). Tussen oktober en mei lezen de kinderen via de school de zes titels. De scholen krijgen tijdens het project van elke titel acht exemplaren, zodat er genoeg boeken zijn voor alle lezers. In mei kunnen de kinderen stemmen welk boek ze het beste vinden. De bib zorgt voor een feestelijk slotmoment met de deelnemende scholen.” Meer informatie kan je nalezen op www.poperinge.bibliotheek.be of opvragen via bib@poperinge.be