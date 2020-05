Poperingse basisscholen opnieuw gestart: “Rustige en vlotte start” Laurie Bailliu

18 mei 2020

18u03 0 Poperinge De Katholieke Basisscholen Regio Poperinge gooiden op maandag 18 mei de deuren weer open. In VBS Sint-Benedictus werd rustig opgestart. Alle kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar komen één dag per week naar school.

“Bij het zien van de vele enthousiaste en stralende gezichten van de kinderen vielen alle onzekerheden van de laatste weken als een pak van de schouders”, zegt Hilde Lejeune, beleidsondersteuner bij VBS Sint Benedictus. “Het crisisteam van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) heeft ons stap voor stap door alle voorbereidingen geloodst en ons even op de tanden doen bijten. Wij willen hen hiervoor toch ook bedanken. De worstcasescenario’s in ons hoofd waren eigenlijk voor niets nodig geweest. De start maandagochtend verliep vlotjes. Hier en daar werd wel een kleine bijsturing gedaan.”

Rustige start

De school maakte de keuze om rustig op te starten. “Alle kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar komen één dag per week naar school. Vandaag ging de aandacht vooral naar het weerzien, hoe waren de voorbije coronaweken voor de kinderen, even aftoetsen hoe het preteachen verliep en het geven van wat nieuwe leerstof dat dan de rest van de week thuis zelfstandig kan worden ingeoefend. De collega’s waren content om hun thuis-corona-bubbeltje te verlaten om weer te doen wat ze het liefst doen. Lesgeven. Wie begeleidt in de noodopvang, wil ook niets liever dan heel gauw les te geven aan de kinderen van hun eigen klasje.”

Ook de ouders worden in de bloemetjes gezet. “Ze hebben ons op een veilige manier laten opstarten. Zij volgden op een schitterende manier de richtlijnen. Het voelt goed om terug te zijn en we hopen uit de grond van ons hart dat 1 september voor iedereen ‘back to school’ mag worden.”