Poperings stadsarchief verwelkomde 1.127 bezoekers in 2019 LBR

16 januari 2020

16u53 0 Poperinge Het stadsarchief Poperinge mocht in 2019 1.127 bezoekers ontvangen in de leeszaal, waarvan 32 mensen nog nooit eerder de leeszaal hadden bezocht.

“Van de 1.127 bezoeken in de leeszaal waren er 105 individuele bezoekers, waarvan 32 mensen nog nooit eerder de leeszaal bezochten”, zegt stadsarchivaris Tijs Goethals. “Daarnaast zijn er 47 vrijwilligers die helpen bij Westhoek Verbeeldt, op de derde dinsdag van de maand, tijdens het klasseren van rouwbrieven, elke donderdag of zelfs van thuis uit. De vrijwilligers van Poperinge verbeeldt scanden de voorbije dertien jaar al 21.209 foto’s in, waarvan er 16.081 al volledig beschreven en online terug te vinden zijn. Er staan ook al 17.189 archiefbeschrijvingen online. Deze website wordt momenteel herwerkt en vooral gebruiksvriendelijker gemaakt.”

Evenementen

In 2019 stonden ook heel wat evenementen op de agenda van het stadsarchief Poperinge. “De vrijwilligers van Poperinge verbeeldt voerden niet alleen foto’s in, maar organiseerden vorig jaar ook verschillende toonmomenten in de verschillende deelgemeenten. Bij Erfgoeddag waren er heel wat activiteiten in onder andere De Lovie en bij Made in Inox. Dit jaar staan er op 25 en 26 april acht activiteiten op de planning. Er waren ook opnieuw lessen oud-schrift, waarbij heel wat oude teksten doorbladerd werden. Op 25 januari is er trouwens een les oud-schrift voor beginners. Van 9 tot 11 uur kun je in de leeszaal van de bibliotheek gratis terecht voor het ontcijferen van oude teksten en vanaf februari start Paul-Johan op elke eerste dinsdag van de maand opnieuw met zijn lessen paleografie”, zegt de hoofdarchivaris.

Scholieren

“We werkten ook mee aan tentoonstellingen, onder andere 2 x Kunst, Gepantserde Vleugels en Poperinge Sportief. We hadden in 2019 opnieuw verschillende klassen op bezoek. In totaal bezochten elf klasgroepen, goed voor 183 leerlingen ons archief. Ze deden er een quiz over de Eerste Wereldoorlog, kregen een rondleiding, een opleiding archivistiek, een les oud-schrift, een zoektocht in het depot en vanaf dit jaar kunnen ze bij ons ook een escape room ontdekken. In de herfstvakantie lieten kinderen tijdens een Popsjot-activiteit 457 archiefdozen als dominostenen vallen. Vorig jaar werd onze Geocache ‘Poperinge verbeeldt’, waarbij je een historische wandeling door de stad moet maken, 61 keer gevonden.”