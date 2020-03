Poperings carnavalsweekend dan toch afgelast Laurie Bailliu

12 maart 2020

23u20 14 Poperinge Het Poperingse carnavalsweekend van volgende week werd donderdagavond officieel afgelast. Woensdag werd al gecommuniceerd dat de 25ste editie van de Kindercarnavalsstoet niet mocht doorgaan. Ook de verkiezing Prinses Carnaval van komende zaterdag werd afgelast.

Het moest een spetterend carnavalsweekend worden, maar het wordt er één in mineur. Vrijdagmorgen werd vanuit het Poperingse stadsbestuur bekend gemaakt dat het carnavalsweekend, van 20 tot en met 22 maart, niet meer mocht plaatsvinden. “Na het aflassen van de Kindercarnavalsstoet hadden we even hoop toen we te horen kregen dat de Keikoppencarnavalstoet wel mocht doorgaan. Toch hebben we er wel serieus rekening mee gehouden dat het kon voorvallen dat het uiteindelijk toch zou afgelast worden. Terecht blijkbaar”, zegt Lieven Ryckbosch van het organiserende Keikoppencarnaval. “De federale overheid heeft de beslissing genomen en wij moeten die respecteren. We begrijpen de beslissing. Het is een panieksituatie. Hier kunnen we echt niets aan doen, maar uiteraard vinden we het ontzettend jammer.”

Prins Ditn zien zijn carnavalsweekend als de kersverse Prins Carnaval in het water vallen. “We hebben ervoor gekozen om volgend jaar geen Prins Carnavalsverkiezing te organiseren. Ditn en zijn hofmaarschalk Pedro krijgen hun carnavalsjaar in 2021, daar heeft hij recht op”, zegt Lieven.

Prinses Verkiezing

Ook de verkiezing Prinses Carnaval mag op zaterdag 14 maart niet meer doorgaan. De Orde van de Feestneuzen was dolenthousiast nu er dit jaar voor het eerst in acht jaar weer twee kandidaten waren voor de titel Prinses Carnaval in Poperinge. Griet ‘Grietje’ Defever en Babs Verbrugghe zouden hun kans wagen om de titel in de wacht te slepen. “Het is ontzettend jammer. Onze kandidaten hebben echt naar dit moment toegeleefd en wij ook. Het is met pijn in het hart, maar het kan niet anders”, zegt Evelyne Devos van de Orde van de Feestneuzen.

Het organiserende Keikoppencarnaval en de Orde van de Feestneuzen steken de hoofden samen om na te denken over een alternatief carnavalsweekend. “Er wordt gekeken om een alternatief carnavalsweekend te organiseren. De nieuwe Prinses Carnavals verkiezing wordt dan ook in dat weekend georganiseerd”, klinkt het bij Lieven. “De exacte datum en invulling van het nieuwe weekend wordt later bekend gemaakt, maar we zorgen ervoor dat het een leuk weekend wordt.”