Poperingenaars maken door coronacrisis

veel meer gebruik van het e-loket Laurie Bailliu

06 april 2020

14u37 1 Poperinge Sinds de verstrengde coronamaatregelen is de dienst burgerzaken van de stad Poperinge enkel nog op afspraak open. De medewerkers van die dienst zien een duidelijke stijging van het gebruik van het e-loket. “Het aantal aanvragen door burgers met hun e-ID, is de laatste weken flink toegenomen”, zegt schepen van Burgerzaken Loes Vandromme.

“Corona dwingt ons op een andere manier te leven. We moeten afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven. Sinds 14 maart, toen de verstrengde coronamaatregelen in werking traden, is de dienst burgerzaken alleen nog op afspraak open. Sindsdien ziet men bij de dienst burgerzaken van de stad Poperinge een duidelijke stijging van het gebruik van het e-loket”, zegt schepen van burgerzaken Loes Vandromme (CD&V).

“Niet zozeer het aantal aanvragen is sterk gestegen, maar wel het aantal aanvragen door burgers met hun e-Id, is de laatste weken flink toegenomen. Vorig jaar in maart werden 322 aanvragen voor allerlei attesten behandeld. 146 werden aan het loket of per post bezorgd. 176 konden digitaal afgehandeld worden. Vanaf de start van de coronacrisis, in een paar weken tijd, zag men meteen een sterke stijging van de digitale aanvragen: van de in totaal 337 aanvragen gebeurden er liefst 265 via het e-loket. Dat is een stijging van gemiddeld 50% digitale aanvragen naar bijna 79%.”

Interne dienstverlening

Er zijn verschillende redenen waarom mensen attesten nodig hebben. Het document dat het meest gevraagd wordt is een uittreksel uit het strafregister. “Verder wordt ook vaak gevraagd naar een attest van gezinssamenstelling, geboorteakte, bewijs van woonst en akte van huwelijk. Maandelijks schommelt het aantal gevraagde attesten tussen 200 à 400.

“Aanvragen van interne dienstverlening zijn aanvragen voor onze eigen diensten van OCMW, Hopsakee of bijvoorbeeld Habito”, zegt schepen Vandromme. “Aanvragen per brief, e-mail of fax zijn meestal van advocaten, notarissen, of burgers die geen kaartlezer hebben. Deze laatste doen ook soms hun aanvraag zonder eID. Bij deze aanvragen moeten de ambtenaren nog tussenkomen, maar in mindere mate dan vroeger toen er nog geen e-loket beschikbaar was. Ook de vragen per brief, e-mail of fax ook al geminderd zijn.” Als de coronacrisis al positieve gevolgen heeft, dan is het misschien het feit dat we met z’n allen wat vaardiger worden met digitale tools.