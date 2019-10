Poperingenaars lopen succesvolle marathon voor goed doel Redactie

21 oktober 2019

16u13 0 Poperinge Op de marathon in Amsterdam liepen 28 Poperingenaars mee voor het goede doel. De groep haalde geld op om 15 voormalige straatkinderen in Ethiopië onderdak te geven en naar school te laten gaan. “Het was heftig, maar de kinderen waren een motivatie”, zegt initiatiefneemster Severien Mortier.

Aan de start van de marathon in Amsterdam stond de Poperingse Severien Mortier en haar partner Michiel De Backer. “In onze kielzog liepen nog eens 4 Poperingenaars de marathon, 12 de halve marathon en 10 de 8 kilometer en iedereen heeft de eindmeet gehaald”, vertelt initiatiefneemster Severien Mortier. “Het was heftig, maar we deden het niet zomaar. We wilden meer dan 7.500 euro inzamelen voor de toekomst van 15 voormalige straatkinderen in Ethiopië. De organisatie Stichting Embrace, opgericht door mijn broer Jurgen Mortier, ondersteunt al vier jaar deze inmiddels kansrijke kinderen. Ondertussen hebben we al meer dan 10.000 euro ingezameld en dat is fantastisch. We hoopten natuurlijk dat we boven 7.500 euro zouden gaan, maar zeker ben je dat natuurlijk niet. Als je dat kan overtreffen, voelt dat goed. We zijn meer dan tevreden.”

Met personeelsleden van hun firma DrafabGREEN, mensen van de zusterfirma Drafab en ook loopvrienden trokken Severien en Michiel naar Amsterdam. “Alles is heel goed verlopen. In totaal waren er 47.000 lopers, waarvan 17.000 mensen de marathon liepen. Gigantische organisatie, maar heel goed georganiseerd. Het was voor iedereen een heftige ervaring en een uitdaging. Om zo’n afstand te lopen, moet je een doel voor ogen hebben. De kinderen en het goede doel zaten zeker in mijn hoofd. Onderweg was er veel enthousiasme van de omstaanders en dat doet wel deugd”, zegt Severien. “Een vervolg op deze marathon zal er waarschijnlijk wel komen. Ik zie ons dat nog wel eens doen. Dit is een doel dat we bereikt hebben. We zien wel wat de volgende uitdaging zal zijn.”