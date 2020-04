Poperingenaar zamelt laptops in voor kansarme gezinnen in Poperinge Laurie Bailliu

09 april 2020

14u18 0 Poperinge Poperingenaar Karel Vandenbroucke zamelt laptops in kansarme gezinnen in Poperinge. “Ik wil er helpen voor zorgen dat de meest kansarme gezinnen in Groot-Poperinge via deze laptops ook thuisonderwijs kunnen volgen en geen leerachterstand oplopen tijdens deze coronacrisis”, zegt Karel.

Via een oproep op Facebook vroeg Karel of mensen oude laptops overhebben. Hij wil deze oude laptops aan kansarme gezinnen geven in Groot-Poperinge zodat ze thuisonderwijs kunnen volgen. “We hielden thuis een lenteschoonmaak net zoals zovelen tijdens de coronamaatregelen en tijdens dat opruimen kwam ik mijn oude laptop tegen van toen ik nog studeerde. Ik had al via verschillende kanalen gehoord dat veel kwetsbare kinderen momenteel moeite hebben om in verbinding te staan met hun school. Online les volgen, oefeningen maken…”, zegt Karel Vandenbroucke (29). Hij is product manager bij UnitronGroup en lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst voor CD&V Poperinge. “Scholen communiceren nu bijna uitsluitend digitaal met de leerlingen, maar niet iedereen heeft de middelen om een eigen laptop aan te kopen. Aangezien we die laptop niet meer gebruiken, wilde ik hem weggeven. Meteen dacht ik om hierrond een actie op poten te zetten. Op Facebook verspreidde ik een oproep of andere mensen nog een oude laptop liggen hadden.”

Momenteel heeft Karel acht laptops die bij kansarme gezinnen zullen terecht komen. “De gezinnen die de laptops krijgen zijn zeer dankbaar. Ook na de coronacrisis mag de laptop bij de kinderen blijven, want dan zullen ze nog steeds een laptop kunnen gebruiken.”

Oude laptops die een tweede leven verdienen, kunnen bij Karel binnengebracht worden. “Uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen. “De laptop moet ook nog in redelijke staat zijn. Werkend besturingssysteem en opgeschoond, dus alle eigen documenten eraf. Ik bekijk die laptops en zorg dat ze gebruiksklaar zijn om uitgedeeld te worden. Voor ons is dit een kleine moeite, maar voor kansarmen kan dit zoveel betekenen.” Een oude laptop die je wil doneren? Via Facebook kan je contact opnemen met Karel.