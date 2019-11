Poperingenaar wint metalen deur LBR

17u03 0 Poperinge Poperingenaar Laurent Callens heeft een metalen deur ter waarde van 1.500 euro gewonnen. Het metaalbedrijf Made in Inox uit Watou bestaat 140 jaar en had daarvoor een fotowedstrijd gelanceerd.

In totaal werden 33 deelnemingsformulieren ingediend. “De MII-tour ’t Rattekot kon ervoor zorgen dat wij voor één gelukkige deelnemer een stalen deur ter waarde van 1.500 euro maakten. Illustrator Xavier Truant heeft voor ons enkele spreuken van de smid vormgegeven. Deze illustraties kon je (her)ontdekken bij een aantal van hun klanten. Op onze website werden dan weer ‘smidse’ filmpjes vrijgegeven”, zegt zaakvoerdster Marleen Baelde. Samen met haar man Pol Cauwelier staat ze aan het roer van het metaalbedrijf. “Slaagde je erin de spreuken te verbinden met de dertien tekeningen en las je onze verjaardagskrant, dan kon je de vragen die je leiden naar de gevraagde uitdrukking ‘Het werk betuigt waar het hart naar buigt’ in de correct ingevulde woordpuzzel, zonder problemen oplossen. Dat deed ook onze winnaar Laurent Callens van Poperinge. Hij scoorde ook het beste op de schiftingsvraag over hoe lang illustrator Xavier reed over de wedstrijdroute. Hij deed er 205 minuten over en Laurens gokte op 204 minuten.”