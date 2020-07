Poperinge zoekt vrijwilligers voor zomerschool Laurie Bailliu

13 juli 2020

16u21 0 Poperinge Stad Poperinge organiseert van 10 tot 31 augustus een zomerschool en zoekt mensen die zich willen engageren als vrijwilliger met pedagogische ervaring voor die zomerschool.

De zomerschool is bedoeld is voor de meest kwetsbare jongeren die in coronatijd veel schoolachterstand hebben opgelopen. Daardoor dreigen ze aan het begin van het nieuwe schooljaar een slechte start te maken. Daarnaast is er in de zomerschool ook ruimte voor ontspanning en talentontwikkeling.

Als vrijwilliger beschik je bij voorkeur over pedagogische ervaring of heb je relevante ervaring op vlak van onderwijs en in begeleiding van kinderen. Ook laatstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding komen in aanmerking. Daarnaast ben je bereid een aantal (halve) dagen of bij voorkeur twee weken een groep kinderen te begeleiden, in samenwerking met andere vrijwilligers. Tijdens het vrijwilligerswerk krijg je een onkostenvergoeding en verzekering. Je hebt contact met andere vrijwilligers. Er kan vrijblijvend contact opgenomen worden met de coördinator van de zomerschool voor meer info en/of een kennismakingsgesprek. Meer info via de stadswebsite.