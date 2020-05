Poperinge zoekt vrijwilligers voor bedeling mondmaskers Laurie Bailliu

07 mei 2020

15u55 0 Poperinge Elke Poperingse inwoners zal één gratis mondmasker ontvangen. Voor de bedeling ervan is de stad op zoek naar vrijwilligers.

De stad rekent op veel vrijwilligers voor de geadresseerde huis-aan-huis-bedeling van de gratis mondmasker per inwoner. Vermoedelijk worden de mondmaskers in de week van 18 mei geleverd. De bedoeling is dat vrijwilligers zich zo snel mogelijk via de website aanmelden. Daarnaast dienen ze, naast vermelding van hun contactgegevens, op te geven welke straat, straten of sector zij willen bedelen. Van zodra de mondmaskers geleverd zijn, contacteert de stad elke vrijwilliger met praktische info rond tijdstip en locatie van afhaling van de mondmaskers. De stad dankt de vrijwilligers alvast op voorhand voor hun gratis inzet voor de stad en haar bewoners.