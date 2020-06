Poperinge zoekt verhalen rond dementie Laurie Bailliu

08 juni 2020

17u05 0 Poperinge Voor een project in samenwerking met de plaatselijke Kunstacademie en enkele scholen is Poperinge op zoek naar ervaringen rond dementie.

Poperinge is op zoek naar kostbare verhalen of anekdotes rond dementie naar aanleiding van een project in samenwerking met de plaatselijke Kunstacademie. Heb je zelf een kostbaar verhaal of anekdote die je wil delen? Wil je graag meedenken aan een herkenbaar lied of verhaal? Stuur de informatie dan door naar de dienst Seniorenzorg. Momenteel werkt Poperinge ook aan een leuke wedstrijd, waarbij het in de zomermaanden het taboe rond dementie willen doorbreken. Informatie over die wedstrijd volgt binnenkort.