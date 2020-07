Poperinge zoekt mannelijke hopplanten om nieuwe soort te ontwikkelen Laurie Bailliu

17u02 0 Poperinge Nieuwe Belgische hopvariëteiten zijn nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Daarom werken Poperinge, hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO samen aan een nieuwe variëteit. Daarvoor zijn ze op zoek naar mannelijke hopplanten. Wie een mannelijke hopplant weet staan, kan contact opnemen met het Poperingse stadsbestuur.

Eerder dit jaar werd het project ‘HopBel - Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten’ opgestart. Stad Poperinge wil met dat project nieuwe Belgische hopvariëteiten ontwikkelen. Hop is een tweehuizige plant. Dit betekent dat er mannelijke of vrouwelijke bloemen aan de hoprank zitten. In de hopteelt worden alleen vrouwelijke planten aangeplant. Mannelijke hopplanten zorgen voor zaadvorming in de hopbellen als die in de nabijheid van een hoppeveld zijn. Hierdoor vermindert de kwaliteit van de hop. In België vind je mannelijke planten vooral in hagen, bossen en tuinen van particulieren.

In de tweede helft van juli bloeien hopplanten, maar dat kan ook wat vroeger of later zijn. De vrouwelijke bloeiwijze van een hopplant zijn hopbellen. Lange, wijdvertakte trossen bloempjes is de mannelijke bloeiwijze. Wie weet waar een mannelijke hopplant staat, kan contact opnemen op www.poperinge.be. Stuur een foto van de plant en geef de exacte locatie door. Je legt misschien de basis voor een nieuwe Belgische hopvariëteit.